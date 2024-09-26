ОВА: На Киевщине работает ПВО

В ночь на 26 сентября в Киевской области во время воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников "Шахед" работала противовоздушная оборона

Источник: Киевская ОВА в Telegram, Киевская МВА в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegam

Дословно КОВА: "Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО".

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Детали: В КГВА добавили, что угроза применения ударных дронов есть с севера и попросили находиться в укрытиях до отбоя.

В Воздушных силах заявили о вражеском беспилотнике в районе города.