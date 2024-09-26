Зеленський і Мішель обговорили використання доходів від заморожених активів Росії

Глава української держави Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили використання доходів від заморожених російських активів для потреб України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Деталі: Основною темою зустрічі Зеленського та Мішеля стали використання доходів від заморожених активів Росії для потреб України та кроки, які слід зробити, щоб реалізувати відповідне рішення якомога швидше.

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Окрему увагу вони приділили продовженню санкційного тиску на Росію та блокуванню будь-яких способів обходу санкцій.

Крім того, Зеленський та президент Євроради докладно обговорили ситуацію на фронті, військові потреби, кроки для зміцнення стійкості й обороноздатності України, а також реалізацію спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС.

Зеленський також подякував за перший транш на суму 1,5 млрд євро, який вдалося отримати з доходів від активів РФ.

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"Я думаю, що з вашою підтримкою наш шлях до ЄС буде швидшим. З викликами. Але в будь-якому разі ми бачимо це світло в найближчому майбутньому", – додав він.

Передісторія: