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Зеленский и Мишель обсудили использование доходов от замороженных активов России

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 26 сентября 2024, 10:15
Зеленский и Мишель обсудили использование доходов от замороженных активов России
Мишель и Зеленский. фото Офиса президента

Глава украинского государства Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Детали: Основной темой встречи Зеленского и Мишеля стали использование доходов от замороженных активов России для нужд Украины и шаги, которые следует предпринять, чтобы реализовать соответствующее решение как можно скорее.

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Особое внимание они уделили продолжению санкционного давления на Россию и блокированию любых способов обхода санкций.

Кроме того, Зеленский и президент Европейского совета подробно обсудили ситуацию на фронте, военные потребности, шаги для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, а также реализацию совместных обязательств по безопасности между Украиной и ЕС.

Зеленский также поблагодарил за первый транш на сумму 1,5 млрд евро, который удалось получить из доходов от активов РФ.

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"Я думаю, что с вашей поддержкой наш путь в ЕС будет быстрее. С вызовами. Но в любом случае мы видим этот свет в ближайшем будущем", – добавил он.

Предыстория:

  • Евросоюз в июне согласовал использование части сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решение одобрилинесмотря на сопротивление Венгрии.
  • Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что, помимо первого транша, до конца года будет направлен еще 1 млрд евро на закупку оружия для Украины.
  • Также недавно сообщалось, что Евросоюз планирует все же обеспечить новый кредит для Украины в размере до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США – после того, как с согласованным G7 планом кредита на $50 млрд с использованием замороженных активов РФ возникли проблемы.

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