Зеленский и Мишель обсудили использование доходов от замороженных активов России

Глава украинского государства Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Детали: Основной темой встречи Зеленского и Мишеля стали использование доходов от замороженных активов России для нужд Украины и шаги, которые следует предпринять, чтобы реализовать соответствующее решение как можно скорее.

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Особое внимание они уделили продолжению санкционного давления на Россию и блокированию любых способов обхода санкций.

Кроме того, Зеленский и президент Европейского совета подробно обсудили ситуацию на фронте, военные потребности, шаги для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, а также реализацию совместных обязательств по безопасности между Украиной и ЕС.

Зеленский также поблагодарил за первый транш на сумму 1,5 млрд евро, который удалось получить из доходов от активов РФ.

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"Я думаю, что с вашей поддержкой наш путь в ЕС будет быстрее. С вызовами. Но в любом случае мы видим этот свет в ближайшем будущем", – добавил он.

Предыстория: