Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: на Закарпатті затримали чергового палія 

На Закарпатті викрили чоловіка, який за завданням російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Червоного Хреста.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, зловмисником виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав швидких заробітків. У Телеграмі на нього вийшов представник спецслужб РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

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За вказівкою окупанта, чоловік протягом однієї доби підпалив службовий позашляховик ЗСУ та автомобіль Товариства Червоного Хреста України. Свої дії зловмисник зафіксував на відео та відправив представнику РФ, щоб отримати обіцяну винагороду.

фото: Закарпатська обласна прокуратура

"Замовник" відмовився платити, утім та пообіцяв надіслати 1 тисячу доларів після виконання ще декількох підпалів.

фото: Закарпатська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали підпалювача "на гарячому", коли той намагався підпалити чергове авто в Ужгороді. У нього вилучили засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з окупантами.

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фото: СБУ

Також чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі чоловік перебуває під вартою, і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.