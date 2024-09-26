Поджег авто ВСУ и Красного Креста: на Закарпатье задержали очередного поджигателя

На Закарпатье разоблачили мужчину, который по заданию российских спецслужб поджег автомобили ВСУ и Красного Креста.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, злоумышленником оказался 21-летний переселенец из Винницкой области, который искал быстрых заработков. В Телеграме на него вышел представитель спецслужб РФ и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

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По указанию оккупанта, мужчина в течение суток поджег служебный внедорожник ВСУ и автомобиль Общества Красного Креста Украины. Свои действия злоумышленник зафиксировал на видео и отправил представителю РФ, чтобы получить обещанное вознаграждение.

ФОТО: ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

"Заказчик" отказался платить, впрочем и пообещал прислать 1 тысячу долларов после выполнения еще нескольких поджогов.

ФОТО: ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Правоохранители задержали поджигателя "на горячем", когда тот пытался поджечь очередное авто в Ужгороде. У него изъяли средства поджога и мобильный телефон с доказательствами переписки с оккупантами.

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фото: СБУ

Также мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Сейчас мужчина находится под стражей, и ему грозит до 10 лет лишения свободы.