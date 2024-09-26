На Кіровоградщині інструктор побив курсанта під час навчань, відкрили провадження – ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило провадження за фактом побиття інструктором військовослужбовця на полігоні у Кіровоградській області.
Джерело: ДБР
Дослівно бюро: "Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні на Кіровоградщині".
Деталі: Повідомляється, що подія сталася 17 вересня.
Під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт, у результаті якого посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата.
"З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні ДБР.
Провадження розслідують за ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.