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На Кіровоградщині інструктор побив курсанта під час навчань, відкрили провадження – ДБР

Ірина БалачукЧетвер, 26 вересня 2024, 13:50
На Кіровоградщині інструктор побив курсанта під час навчань, відкрили провадження – ДБР
Навчання військових. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило провадження за фактом побиття інструктором військовослужбовця на полігоні у Кіровоградській області.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні на Кіровоградщині".

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Деталі: Повідомляється, що подія сталася 17 вересня.

Під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт, у результаті якого посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата.

"З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні ДБР.

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Провадження розслідують за ч. 5 ст. 426-1  (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

ДБРармія
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