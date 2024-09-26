На Кировоградщине инструктор побил курсанта во время учений, открыли производство – ГБР
Государственное бюро расследований сообщило, что открыло производство по факту избиения инструктором военнослужащего на полигоне в Кировоградской области.
Источник: ГБР
Дословно бюро: "Работники ГБР возбудили уголовное производство по факту избиения военнослужащего на учебном полигоне в Кировоградской области".
Детали: Сообщается, что событие произошло 17 сентября.
Во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из курсантов возник конфликт, в результате которого должностное лицо побило военнослужащего прикладом автомата.
"С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении ГБР.
Производство расследуется по ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УКУ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.