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На Кировоградщине инструктор побил курсанта во время учений, открыли производство – ГБР

Ирина БалачукЧетверг, 26 сентября 2024, 13:50
На Кировоградщине инструктор побил курсанта во время учений, открыли производство – ГБР
Обучение военных. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Государственное бюро расследований сообщило, что открыло производство по факту избиения инструктором военнослужащего на полигоне в Кировоградской области.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Работники ГБР возбудили уголовное производство по факту избиения военнослужащего на учебном полигоне в Кировоградской области".

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Детали: Сообщается, что событие произошло 17 сентября.

Во время занятий по огневой подготовке между инструктором и одним из курсантов возник конфликт, в результате которого должностное лицо побило военнослужащего прикладом автомата.

"С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении ГБР.

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Производство расследуется по ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

ГБРармия
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