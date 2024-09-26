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Найближчі два дні в Україні збережеться суха й тепла погода, однак вночі буде прохолодно

Анастасія ПроцЧетвер, 26 вересня 2024, 14:30
Найближчі два дні в Україні збережеться суха й тепла погода, однак вночі буде прохолодно
Ілюстративне фото: Getty Images

У п’ятницю 27 вересня на більшій частині України буде сухо, лише в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, удень – 23-28°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п’ятницю в Україні буде сухо, лише в Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях удень місцями пройде невеликий дощ.

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Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях удень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі опуститься до 12-17°, у східних областях 9-14°.

Вдень температура сягатиме 23-28°. У столиці також буде без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

28 вересня в Україні буде без опадів, лише в західних областях прогнозують короткочасні дощі (вдень у Карпатах місцями значні), окремі грози. Вітер південний, південно-східний із переходом у західних, Вінницькій та більшості північних областей на північний, 7-12 м/с.

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Температура вночі буде 14-19°, у південно-східній частині країни та на Харківщині 11-16°. Вдень синоптики прогнозують 24-29°, у більшості західних областей 21-26°.

У Києві буде сухо, вітер південний із переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°, 29 вересня вночі 14-16°, вдень 20-22°.

погода
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