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Ближайшие два дня в Украине сохранится сухая и теплая погода, однако ночью будет прохладно

Анастасия ПроцЧетверг, 26 сентября 2024, 14:30
Ближайшие два дня в Украине сохранится сухая и теплая погода, однако ночью будет прохладно
Иллюстративное фото: Getty Images

В пятницу 27 сентября на большей части Украины будет сухо, лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем - 23-28°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В пятницу в Украине будет сухо, лишь в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях днем местами пройдет небольшой дождь.

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Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью опустится до 12-17°, в восточных областях 9-14°.

Днем температура будет достигать 23-28°. В столице также будет без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

28 сентября в Украине будет без осадков, лишь в западных областях прогнозируют кратковременные дожди (днем в Карпатах местами значительные), отдельные грозы. Ветер южный, юго-восточный с переходом в западных, Винницкой и большинстве северных областей на северный, 7-12 м/с.

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Температура ночью будет 14-19°, в юго-восточной части страны и на Харьковщине 11-16°. Днем синоптики прогнозируют 24-29°, в большинстве западных областей 21-26°.

В Киеве будет сухо, ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°, 29 сентября ночью 14-16°, днем 20-22°.

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