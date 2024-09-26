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Понад 50 країн: Байден у жовтні скличе у Німеччині "Рамштайн" на рівні лідерів

Іванна Костіна, Олександр ШумілінЧетвер, 26 вересня 2024, 15:01
Понад 50 країн: Байден у жовтні скличе у Німеччині Рамштайн на рівні лідерів
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що у жовтні скличе у Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Байдена з нагоди візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому

Деталі: Оголошення Байдена стало частиною заяви про різке збільшення безпекової допомоги для України.

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"Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, щоб скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", – заявив президент США.

Байден також оголосив про виділення на зброю для України у найближчі місяці майже 8 млрд доларів. Він також санкціонував надання Україні авіабомб великої дальності JSOW і додаткової батареї ЗРК Patriot та ракет до неї.

Крім того, він доручив розширити програму підготовки українських пілотів F-16.

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"Цими діями я даю чіткий сигнал: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну їй для перемоги у цій війні", – заявив Байден.

Нагадаємо, Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США в четвер.

БайденРамштайн
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