Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Керівна партія Грузії запустила рекламу, у якій лякає наслідками агресії РФ в Україні

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 вересня 2024, 15:25
Керівна партія Грузії запустила рекламу, у якій лякає наслідками агресії РФ в Україні
Фото: SOVA

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації виготовила банери, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті – "нормальне життя" у Грузії. Банери почали використовувати з 26 вересня у Тбілісі та інших містах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на грузинські ЗМІ, серед яких портали "Грузия Онлайн" і SOVA

Деталі: Це серія однотипних плакатів та відеоролик, де кадрам руйнувань в Україні протиставляють цілі грузинські міста, фонтани і нові автобуси.

Реклама:

Підписи на банерах закликають виборців "обирати мир" і "сказати ні війні". Подекуди частина плаката з фото руйнувань доповнена номерами у виборчих списках опозиційних прозахідних партій. 

Серед перших на нову кампанію "Мрії" відреагувала президентка Саломе Зурабішвілі.

РЕКЛАМА:

"Я ніколи не бачила нічого настільки ганебного, такого образливого для нашої культури, традицій, історії та віри… Яке це нікчемство, вивішувати для свого народу плакат, виготовлених у "кузнях КГБ", без гідності й сорому", – обурилася Зурабішвілі.

За день до цього грузинська делегація в Генеральній асамблеї ООН не приєдналася до аплодисментів значної частини присутніх, коли президент США Джо Байден говорив про необхідність продовжувати підтримку України. Також стало відомо, що запрошення Кобахідзе на прийом Байдена для іноземних лідерів скасували.

Нагадаємо: Парламентські вибори у Грузії пройдуть 26 жовтня і вперше – без мажоритарної системи, що збільшує шанси опозиції на успіх.

Читайте такожяк влада Грузії знімає з РФ відповідальність за війну 2008 року та до чого тут Україна

ГрузіяРосіяУкраїнавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Частина Донеччини залишиться без водопостачання на невизначений період – ОВА

Сікорський прокоментував конфлікт із Зеленським

У двох областях України запровадили аварійні відключення світла

ЗСУ за допомогою ATACMS знищили коштовну російську РЛС "Небо-М" – Генштаб

Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, є загиблі – ЗМІ

Україна нарощує виробництво озброєння, але потребує значної західної допомоги – ISW

Усі новини...
Грузія
Грузинська делегація не підтримала оплесками заяву Байдена в ООН про Україну 
Антидемократичні дії: у США пояснили, чому не запросили прем'єра Грузії на захід до Байдена
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
Останні новини
13:39
мапаВ Україну йдуть дощі
13:34
Газпром став найзбитковішою компанією Росії – Forbes
13:27
Беларускі Гаюн: Три "Шахеди" залетіли в Білорусь, де літає вертоліт Лукашенка
13:13
фотоУ Музеї Вікторії та Альберта провели аукціон на підтримку українців
13:10
оновлено У низці областей тривога, на Київщині працює ППО по безпілотниках
13:01
Промисловість Росії масово провалила імпортозаміщення програмного забезпечення
12:47
Частина Донеччини залишиться без водопостачання на невизначений період – ОВА
12:47
колонкаЧи скористаються кияни проблемами суперника? 5 інтриг матчу "Гоффенгайм" – "Динамо"
12:43
Перші 11 тисяч студентів отримають грант на навчання: МОН підписало наказ
12:30
Швейцарія протягом чотирьох років виділить Україні близько $1,7 млрд на відновлення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: