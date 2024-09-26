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Правящая партия Грузии запустила рекламу, в которой пугает последствиями агрессии РФ в Украине

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 26 сентября 2024, 15:25
Правящая партия Грузии запустила рекламу, в которой пугает последствиями агрессии РФ в Украине
Фото: SOVA

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте - "нормальная жизнь" в Грузии. Баннеры начали использовать с 26 сентября в Тбилиси и других городах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на грузинские СМИ, среди которых порталы "Грузия Онлайн" и SOVA

Детали: Это серия однотипных плакатов и видеоролик, где кадрам разрушений в Украине противопоставляют целые грузинские города, фонтаны и новые автобусы.

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Подписи на баннерах призывают избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне". Часть плаката с фото разрушений дополнена номерами в избирательных списках оппозиционных прозападных партий.

Среди первых на новую кампанию "Мечты" отреагировала президент Саломе Зурабишвили.

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"Я никогда не видела ничего настолько позорного, такого оскорбительного для нашей культуры, традиций, истории и веры... Какое жалкое дело, вывешивать для своего народа плакат, изготовленный в "кузницах КГБ", без достоинства и стыда", – возмутилась Зурабишвили.

За день до этого грузинская делегация в Генеральной ассамблее ООН не присоединилась к аплодисментам значительной части присутствующих, когда президент США Джо Байден говорил о необходимости продолжать поддержку Украины. Также стало известно, что приглашение Кобахидзе на прием Байдена для иностранных лидеров отменили.

Напомним: Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября и впервые – без мажоритарной системы, что увеличивает шансы оппозиции на успех.

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ГрузияРосcияУкраинавиборы
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