Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині: поранено трьох працівників 

Анастасія ПроцЧетвер, 26 вересня 2024, 16:03
Росіяни атакували FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині: поранено трьох працівників 
фото: Сумська обласна прокуратура

26 вересня російські військові за допомогою FPV-дронів обстріляли залізничний вокзал в Сумській області, у результаті атаки постраждали три працівники. 

Джерело: Сумська обласна прокуратура, Укрзалізниця 

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 26 вересня 2024 року близько 13:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили обстріл з використанням FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Михайлівський  (Дружба) Шосткинського району".

Реклама:

Деталі: За даними Укрзалізниці, поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. 

"На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом", – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні

Усі новини...
Сумська область
Росіяни атакували Сумщину КАБами і дронами, загинула людина
На Сумщині росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу: 2 людини поранені 
Росіяни атакували "Шахедами" енергооб'єкти на Сумщині
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: