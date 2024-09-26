Росіяни атакували FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині: поранено трьох працівників 

26 вересня російські військові за допомогою FPV-дронів обстріляли залізничний вокзал в Сумській області, у результаті атаки постраждали три працівники.

Джерело: Сумська обласна прокуратура, Укрзалізниця

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 26 вересня 2024 року близько 13:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили обстріл з використанням FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району".

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Деталі: За даними Укрзалізниці, поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.

"На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом", – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.