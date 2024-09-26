Россияне атаковали FPV-дронами железнодорожный вокзал в Сумской области: ранены трое работников

26 сентября российские военные с помощью FPV-дронов обстреляли железнодорожный вокзал в Сумской области, в результате атаки пострадали три работника.

Источник: Сумская областная прокуратура, Укрзализныця

Дословно прокуратура: "По данным следствия, 26 сентября 2024 года около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили обстрел с использованием FPV-дронов железнодорожной станции в г. Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района".

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Детали: По данным Укрзализныци, ранен один работник вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности, работник военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, их жизни пока ничего не угрожает.

"К счастью, пострадавших среди пассажиров и работников вокзала нет. Все поезда Укрзализныци в регионе следуют по расписанию", – говорится в сообщении.

Также в результате атаки повреждено здание вокзала и выбито 15 стеклопакетов. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.