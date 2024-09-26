ЄС про нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї: Показав своє справжнє обличчя

Речник ЄС Петер Стано на брифінгу для преси заявив, що нові погрози правителя Росії Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Журналіст запитав про те, яким чином ЄС реагуватиме на чергове "зниження порогу" застосування російської ядерної зброї проти неядерних держав, про що було оголошено 25 вересня Путіним.

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На це Стано акцентував, що Путін "не вперше робить ставку на свій ядерний арсенал".

Пряма мова Стано: "Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генасамблеї ООН".

Речник зазначив, що очільник Кремля "не соромиться грати у ядерні ігри знову й знову". "Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною", – наголосив Стано.

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Він також зауважив, що ЄС намагається доносити цю позицію до міжнародних партнерів, привертаючи їхню увагу до того, наскільки безумною та безвідповідальною є поведінка Путіна, який представляє країну-постійного члена Ради безпеки ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі.

"Тож це є лише продовженням тенденції його поведінки та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку", – підсумував речник ЄС.

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