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ЄС про нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї: Показав своє справжнє обличчя

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 вересня 2024, 16:22
ЄС про нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї: Показав своє справжнє обличчя
Петер Стано, фото: Getty Images

Речник ЄС Петер Стано на брифінгу для преси заявив, що нові погрози правителя Росії Володимира Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Журналіст запитав про те, яким чином ЄС реагуватиме на чергове "зниження порогу" застосування російської ядерної зброї проти неядерних держав, про що було оголошено 25 вересня Путіним.

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На це Стано акцентував, що Путін "не вперше робить ставку на свій ядерний арсенал".

Пряма мова Стано: "Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генасамблеї ООН".

Речник зазначив, що очільник Кремля "не соромиться грати у ядерні ігри знову й знову". "Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною", – наголосив Стано.

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Він також зауважив, що ЄС намагається доносити цю позицію до міжнародних партнерів, привертаючи їхню увагу до того, наскільки безумною та безвідповідальною є поведінка Путіна, який представляє країну-постійного члена Ради безпеки ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі. 

"Тож це є лише продовженням тенденції його поведінки та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку", – підсумував речник ЄС.

Нагадаємо:

  • 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Владіміра Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.

ЄСПутінядерна зброя
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