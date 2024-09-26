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ЕС о новых угрозах Путина по применению ядерного оружия: Показал свое истинное лицо

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 26 сентября 2024, 16:22
ЕС о новых угрозах Путина по применению ядерного оружия: Показал свое истинное лицо
Петер Стано, фото: Getty Images

Представитель ЕС Петер Стано на брифинге для прессы заявил, что новые угрозы правителя России Владимира Путина по применению ядерного оружия против неядерных стран - это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Евросоюза относительно продолжения поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Журналист спросил о том, каким образом ЕС будет реагировать на очередное "снижение порога" применения российского ядерного оружия против неядерных государств, о чем было объявлено 25 сентября Путиным.

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На это Стано акцентировал, что Путин "не впервые делает ставку на свой ядерный арсенал".

Прямая речь Стано: "Это является лишь продолжением очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, что демонстрирует всему миру его истинное лицо, особенно во время проведения недели высокого уровня в ходе Генассамблеи ООН".

Спикер отметил, что глава Кремля "не стесняется играть в ядерные игры снова и снова". "Мы, безусловно, решительно отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза остается неизменной", - подчеркнул Стано.

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Он также отметил, что ЕС пытается доносить эту позицию до международных партнеров, привлекая их внимание к тому, насколько безумным и безответственным является поведение Путина, который представляет страну-постоянного члена Совета безопасности ООН, главной задачей и обязанностью которой является поддержание мира в мире.

"Так что это является лишь продолжением тенденции его поведения и разоблачает его истинное лицо во время очень важного международного события высокого уровня, которое проходит прямо сейчас в Нью-Йорке", – подытожил представитель ЕС.

Напомним:

  • 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в конце сентября уходит с этой должности, скептически оценил угрозы Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по России.
  • Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку, несмотря на слова, он ничего не делает.

ЕСПутинядерное оружие
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