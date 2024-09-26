Перевдяглись правоохоронцями, викрали іноземця і вимагали $100 тисяч: у Києві затримали банду

Правоохоронці викрили і затримали чотирьох бандитів, які викрали громадянина Туреччни і катували, вимагаючи 100 тисяч доларів.

Джерело: Нацполіція, Офіс гепрокурора, СБУ

Дослівно НПУ: "Під час спецоперації поліцейські звільнили 28-річного заручника, коли нападники, не отримавши бажаної суми, везли його у багажнику автівки до лісу під погрозою вбити. Учасникам злочинного угруповання, серед яких громадянин РФ, загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі".

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Деталі: До вчинення злочину причетні четверо раніше судимих місцевих мешканців віком від 27 до 51 року. Організатором виявився 38-річний громадянин Росії, який проживав у Київській області, та раніше відбув тюремний строк в українській в’язниці за матеріалами СБУ. У 2017 році суд дав йому 5 років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток", яке воювало проти сил АТО.

Лідер банди був знайомий з іноземцем та знав, що у потерпілого є значна сума коштів, тож вирішив ними заволодіти. Спільники переодягнулись у форму одного з правоохоронних підрозділів та напали на чоловіка біля його будинку.

Заштовхавши в мікроавтобус, чоловіка відвезли у гараж, де побоями та погрозами вбивством вимагали у нього 100 тисяч доларів. Внаслідок тривалого катування зловмисники заволоділи частиною готівки та коштами з криптогаманця.

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За результатами проведення спецоперації слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками СБУ затримали фігурантів у той час, коли вони везли заручника у багажнику своєї автівки до лісу.

Під час санкціонованих обшуків у них вилучили зброю, наркотики та мікроавтобус Volkswagen, який вони використовували для вчинення злочину.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва чотирьом чоловікам повідомлено про підозру у викраденні громадянина Туреччини, вимаганні у нього грошей, розбої та катуванні.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Призначено низку експертиз, виконання яких триває.