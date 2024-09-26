Переоделись правоохранителями, похитили иностранца и требовали $100 тысяч: в Киеве задержана банда

Правоохранители разоблачили и задержали четырех бандитов, которые похитили гражданина Турции и пытали, требуя 100 тысяч долларов.

Источник: Нацполиция, Офис гепрокурора, СБУ

Дословно НПУ: "Во время спецоперации полицейские освободили 28-летнего заложника, когда нападавшие, не получив желаемой суммы, везли его в багажнике автомобиля в лес под угрозой убить. Участникам преступной группировки, среди которых гражданин РФ, грозит до пятнадцати лет лишения свободы".

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Детали: К совершению преступления причастны четверо ранее судимых местных жителей в возрасте от 27 до 51 года. Организатором оказался 38-летний гражданин России, который проживал в Киевской области, и ранее отбыл тюремный срок в украинской тюрьме по материалам СБУ. В 2017 году суд дал ему 5 лет заключения за участие в террористической группировке "Восток", которая воевала против сил АТО.

Лидер банды был знаком с иностранцем и знал, что у потерпевшего есть значительная сумма средств, поэтому решил ими завладеть. Сообщники переоделись в форму одного из правоохранительных подразделений и напали на мужчину возле его дома.

Затолкав в микроавтобус, мужчину отвезли в гараж, где побоями и угрозами убийством требовали у него 100 тысяч долларов. В результате длительных пыток злоумышленники завладели частью наличных и средствами с криптокошелька.

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По результатам проведения спецоперации следователи Днепровского управления полиции совместно с работниками СБУ задержали фигурантов в то время, когда они везли заложника в багажнике своего автомобиля в лес.

Во время санкционированных обысков у них изъяли оружие, наркотики и микроавтобус Volkswagen, который они использовали для совершения преступления.

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева четырем мужчинам сообщено о подозрении в похищении гражданина Турции, вымогательстве у него денег, разбое и пытках.

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Назначен ряд экспертиз, выполнение которых продолжается.