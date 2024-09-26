Апеляція стала на бік Портнова у справі проти керівниці "Радіо Свобода" Седлецької

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги керівниці київського бюро "Радіо Свобода" та проєкту розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької і залишив у силі рішення Печерського суду, який став на сторону колишнього посадовця часів Віктора Януковича Андрія Портнова у справі про захист його честі, гідності й репутації.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Рішення про відмову у задоволенні скарги 25 вересня оголосила трійка суддів Анатолій Стрижеус, Любов Поливач та Олена Шкоріна.

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Дослівно "Радіо Свобода": "Портнов, який перебуває під санкціями США і виїхав з України, позивався проти Седлецької й низки інших медіа восени 2020 року через її пост у мережі Facebook, опублікований 17 серпня 2020-го – у день підпалу автомобіля редакції "Схем". У дописі Седлецька згадала про негативне ставлення Портнова до редакції, зокрема, про те, що він оприлюднив особисті дані водія з адресою його проживання та номерними знаками зрештою спаленого автомобіля, а напередодні підпалу публічно погрожував "учбово-виховними заходами" редакції розслідувачів".

Деталі: Седлецька прокоментувала рішення суду, вказавши, що її захист подасть касацію до Верховного суду. Вона розповіла, що у дописі 2020 року, через який вирішив судитися Портнов, навела факти і "підкреслила, що це лише факти, а версій може бути багато".

Пряма мова Седлецької: "Але суди стали на бік Портнова. Судді двох інстанцій вирішили, що я маю спростувати свій пост, включно з наведеними у ньому фактами…

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Це вже не перше рішення українських судів на користь Портнова за короткий проміжок часу, який очевидно працює над відбіленням своєї репутації…

Найдосвідченіші українські медіаюристи, які захищали мене у цьому процесі вважають, що такі рішення - це загроза свободі слова. Судді фактично підважили право громадян України висловлюватись стосовно суспільно важливих подій, навіть на основі залізобетонних фактів".