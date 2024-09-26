Апелляция стала на сторону Портнова в деле против руководительницы "Радио Свобода" Седлецкой

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы руководительницы киевского бюро "Радио Свобода" и проекта расследований "Схемы" Натальи Седлецкой и оставил в силе решение Печерского суда, который стал на сторону бывшего чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова в деле о защите его чести, достоинства и репутации.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Решение об отказе в удовлетворении жалобы 25 сентября объявила тройка судей Анатолий Стрижеус, Любовь Поливач и Елена Шкорина.

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Дословно "Радио Свобода": "Портнов, который находится под санкциями США и выехал из Украины, судился против Седлецкой и ряда других медиа осенью 2020 года из-за ее поста в сети Facebook, опубликованного 17 августа 2020-го - в день поджога автомобиля редакции "Схем". В заметке Седлецкая вспомнила о негативном отношении Портнова к редакции, в частности, о том, что он обнародовал личные данные водителя с адресом его проживания и номерными знаками в конце концов сожженного автомобиля, а накануне поджога публично угрожал "учебно-воспитательными мерами" редакции расследователей".

Детали: Седлецкая прокомментировала решение суда, указав, что ее защита подаст кассацию в Верховный суд. Она рассказала, что в заметке 2020 года, из-за которой решил судиться Портнов, привела факты и "подчеркнула, что это только факты, а версий может быть много".

Прямая речь Седлецкой: "Но суды стали на сторону Портнова. Судьи двух инстанций решили, что я должна опровергнуть свой пост, включая приведенные в нем факты...

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Это уже не первое решение украинских судов в пользу Портнова за короткий промежуток времени, который очевидно работает над отбеливанием своей репутации...

Опытные украинские медиаюристы, которые защищали меня в этом процессе считают, что такие решения – это угроза свободе слова. Судьи фактически подорвали право граждан Украины высказываться относительно общественно важных событий, даже на основе железобетонных фактов".