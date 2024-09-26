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Міноборони пропонує дозволити ставати на військовий облік через електронну ідентифікацію

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 вересня 2024, 19:16
Міноборони пропонує дозволити ставати на військовий облік через електронну ідентифікацію
Колаж: "АрміяІнформ"

У Міністерстві оборони України розробили законопроєкт, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: Відповідний проєкт закону схвалили на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

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Планують дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Крім цього, планують ліквідувати комісії для взяття на облік та скасувати проходження медичного огляду.

Також у законопроєкті передбачено, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки.

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Дослівно: "Також буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу – безпосередньо перед направленням на таку службу за їхнім бажанням вони будуть братися на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби вони будуть братися на військовий облік військовозобов'язаних".

Міноборони
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