Минобороны предлагает разрешить становиться на воинский учет через электронную идентификацию

В Министерстве обороны Украины разработали законопроект, позволяющий украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн с помощью средств электронной идентификации.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: Соответствующий проект закона одобрили на очередном заседании Кабинета Министров Украины.

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Планируется разрешить становиться на воинский учет призывников и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста".

Кроме этого, планируют ликвидировать комиссии для постановки на учет и отменить прохождение медицинского осмотра.

Также в законопроекте предусмотрено, что граждане, которые получают высшее образование, будут проходить медицинский осмотр перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки.

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Дословно: "Также будет уточнено положение о воинском учете женщин, которые изъявили желание проходить базовую военную службу – непосредственно перед направлением на такую службу по их желанию они будут браться на воинский учет призывников. После завершения базовой военной службы они будут браться на воинский учет военнообязанных".