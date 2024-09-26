Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США близькі до згоди з ЄС щодо використання прибутків з активів РФ для України – Bloomberg

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 вересня 2024, 20:10
США близькі до згоди з ЄС щодо використання прибутків з активів РФ для України – Bloomberg
Фото: Getty Images

Агентство Bloomberg написало, що  США з Євросоюзом начебто наближаються до домовленості щодо конкретних умов надання Україні фінансової допомоги на $50 млрд з використанням прибутків заморожених активів РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За даними журналістів, США планують у будь-якому разі брати участь у наданні кредиту, але масштаб їхньої участі буде залежати від того, чи ЄС змінить своє законодавство щодо санкцій, аби мати більше гарантій того, що російські активи і надалі будуть залишатися замороженими.

Реклама:

Штати нібито готові надати зі свого боку 20 млрд доларів із загальної суми, якщо такі зміни щодо санкційного режиму будуть внесені.

Якщо ж ЄС не вдасться цього зробити, США все одно долучаться, проте сума внеску буде меншою, повідомили журналістам обізнані співрозмовники.

Йдеться про фінансову допомогу на 50 млрд доларів, участь у наданні якої мають брати ЄС, США, Канада, Японія та Британія. Гасити кредит планують з використанням прибутків від 280 млрд доларів заморожених активів РФ, більшість з яких перебувають у Європі. 

РЕКЛАМА:

Нові 50 млрд від G7 стануть доповненням до вже існуючого пакету макрофінансової підтримки від ЄС на 50 млрд євро, які будуть виділятися поступово протягом 2024-2027 років та "прив’язані" до плану реформ.

Початково США і ЄС домовилися внести по 20 млрд, але згодом Вашингтон почав просити Євросоюз про запобіжники, які дадуть більшу прогнозованість надходження прибутків від російських активів, оскільки зараз санкції ЄС потребують перегляду і продовження кожні пів року. 

Раніше у ЗМІ вже з’явились повідомлення, що ЄС починає готувати "план Б" з більшою часткою європейського внеску на випадок, якщо Вашингтон не братиме участі у схемі.

Проте готовність ЄС збільшити свою частку внеску нібито зустріла невдоволення ключових столиць – Німеччини, Франції та Італії, коли це питання обговорювалося у середу на зустрічі послів ЄС у Брюсселі.

Єврокомісія стоїть на позиції, що найкраще продовжити термін, коли здійснюється перегляд і продовження санкцій, і гарантувати участь США. Проте Угорщина продовжує виступати проти будь-яких рішень, наполягаючи, що спершу потрібно дочекатися результатів виборів у США. 

У Єврокомісії нібито попередили країни-члени, що США можуть приєднатися до ініціативи навіть після виборів, але ЄС зі свого боку має виконати усю "паперову" роботу до кінця жовтня. 

Один співрозмовник стверджує, що у G7 планують фіналізувати наміри щодо кредиту на міністерській зустрічі 25 жовтня.

СШАЄСгрошіУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії

Україна просить трибунал в Гаазі зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст

Пентагон: НАТО не буде збивати ракети і дрони над Україною, бо це "втягнення у війну"

ISW: Російський наступ досягне кульмінації найближчим часом

відеоІзраїль завдав удару по Бейруту: ціллю міг бути наступник Насралли

фотоЖурналісти встановили, де в центрі Лондона мешкає нардеп-утікач Дмитрук

Усі новини...
США
Time: Команди Зеленського і Трампа обговорювали зустріч у трамповій резиденції
Через кіберзлочини та відмивання грошей: США ввели нові санкції проти РФ
Зеленський прибув до Капітолію
Останні новини
10:06
Німеччина проти запровадження тарифів ЄС на китайські електромобілі – Reuters
10:05
В Австрії починаються консультації щодо формування уряду після тріумфу ультраправих
10:00
На Херсонщині через нічну російську атаку загинула людина
09:54
Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
09:41
Нафта демонструє найбільше тижневе зростання з початку 2023 року: до чого тут Ізраїль
09:40
Можуть "усміхатися": вчені з'ясували, як спілкуються дельфіни
09:35
Армія РФ 14 разів вдарила по прикордонню Сумщини: 1 людина постраждала
09:32
Глава Міноборони Польщі: Україна не вступить в ЄС, доки не вирішиться питання Волинської трагедії
09:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
09:22
відео"Рома" з Довбиком сенсаційно поступилась шведському "Ельфсборгу" у Лізі Європи
Усі новини...
Реклама:
Реклама: