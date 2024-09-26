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США близки к согласию с ЕС по использованию доходов с активов РФ для Украины – Bloomberg

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 26 сентября 2024, 20:10
США близки к согласию с ЕС по использованию доходов с активов РФ для Украины – Bloomberg
Фото: Getty Images

Агентство Bloomberg написало, что США с Евросоюзом якобы приближаются к договоренности о конкретных условиях предоставления Украине финансовой помощи на $50 млрд с использованием доходов замороженных активов РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По данным журналистов, США планируют в любом случае участвовать в предоставлении кредита, но масштаб их участия будет зависеть от того, изменит ли ЕС свое законодательство о санкциях, чтобы иметь больше гарантий того, что российские активы и в дальнейшем будут оставаться замороженными.

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Штаты якобы готовы предоставить со своей стороны 20 млрд долларов из общей суммы, если такие изменения по санкционному режиму будут внесены.

Если же ЕС не удастся этого сделать, США все равно присоединятся, однако сумма взноса будет меньше, сообщили журналистам осведомленные собеседники.

Речь идет о финансовой помощи на 50 млрд долларов, участие в предоставлении которой должны принимать ЕС, США, Канада, Япония и Великобритания. Гасить кредит планируют с использованием доходов от 280 млрд долларов замороженных активов РФ, большинство из которых находятся в Европе.

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Новые 50 млрд от G7 станут дополнением к уже существующему пакету макрофинансовой поддержки от ЕС на 50 млрд евро, которые будут выделяться постепенно в течение 2024-2027 годов и "привязаны" к плану реформ.

Изначально США и ЕС договорились внести по 20 млрд, но впоследствии Вашингтон начал просить Евросоюз о предохранителях, которые дадут большую прогнозируемость поступления доходов от российских активов, поскольку сейчас санкции ЕС требуют пересмотра и продления каждые полгода.

Ранее в СМИ уже появились сообщения, что ЕС начинает готовить "план Б" с большей долей европейского вклада на случай, если Вашингтон не будет участвовать в схеме.

Однако готовность ЕС увеличить свою долю взноса якобы встретила недовольство ключевых столиц – Германии, Франции и Италии, когда этот вопрос обсуждался в среду на встрече послов ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссия стоит на позиции, что лучше всего продлить срок, когда осуществляется пересмотр и продление санкций, и гарантировать участие США. Однако Венгрия продолжает выступать против любых решений, настаивая, что сначала нужно дождаться результатов выборов в США.

В Еврокомиссии якобы предупредили страны-члены, что США могут присоединиться к инициативе даже после выборов, но ЕС со своей стороны должен выполнить всю "бумажную" работу до конца октября.

Один собеседник утверждает, что в G7 планируют финализировать намерения по кредиту на министерской встрече 25 октября.

СШАЕСденьгиУкраина
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