The Economist пише, що Україна і Захід мають терміново змінювати курс задля перемоги у війні

У журналі The Economist вийшла стаття, де стверджують, що Україні потрібно "терміново змінити курс", аби перемогти у війні.

Джерело: The Economist

Деталі: У журналі стверджують, що президент України Володимир Зеленський привіз на зустріч із президентом США Джо Байденом План перемоги, який, як прогнозують, містить новий заклик про надання зброї та грошей. Утім, як пише видання, насправді Україна потребує "термінової зміни курсу".

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Дослівно: "За кордоном настає втома. Крайні праві в Німеччині та Франції стверджують, що підтримка України – марна трата грошей. Дональд Трамп цілком може стати президентом Сполучених Штатів. Він здатний на все, але його слова свідчать про те, що він хоче продати Україну Путіну.

Якщо Зеленський продовжить ігнорувати реальність, наполягаючи на тому, що українська армія може повернути всі землі, які Росія забрала з 2014 року, він відштовхне прихильників України і ще більше розділить українське суспільство.

Незалежно від того, чи переможе Трамп, чи ні, єдина надія на збереження підтримки Америки та Європи і об'єднання українців – це новий підхід, який починається з того, що лідери чесно заявляють, що означає перемога".

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Деталі: Аналітики зазначають, що Путін напав на Україну не через її територію, а щоб перешкодити їй стати процвітаючою, орієнтованою на Захід демократією. У журналі акцентують на тому, що партнерам потрібно, аби Зеленський переконав народ, що "найважливішим призом у цій війні" залишається якраз це прагнення України до демократичних цінностей.

Видання зазначає, що "як би сильно Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включно з Кримом, у нього немає для цього ні людей, ні зброї". І що президент України повинен "прийняти цю похмуру правду". Після цього, як пише журнал, "західним лідерам потрібно зробити його головну мету війни досяжною, забезпечивши Україні військовий потенціал і гарантії безпеки, яких вона потребує".

Вказується, що єдиний спосіб припинити бойові дії і забезпечити ці гарантії безпеки – позбавити Росію будь-якої перспективи подальшого просування на полі бою, продемонструвавши марність подальших великих наступів.

Дослівно: "Це потребуватиме великих поставок зброї, про яку просить Зеленський. Україні потрібні ракети великої дальності, які можуть вражати військові цілі в глибині Росії, і засоби ППО для захисту її інфраструктури. Що особливо важливо, їй також необхідно виробляти власну зброю".

Деталі: Другим способом зробити оборону України надійною у The Economist назвали запрошення України до НАТО від Байдена вже зараз. Така більш тверда обіцянка членства в НАТО допомогла б Зеленському перевизначити перемогу.