The Economist пишет, что Украина и Запад должны срочно менять курс для победы в войне

В журнале The Economist вышла статья, где утверждают, что Украине нужно "срочно изменить курс", чтобы победить в войне.

Источник: The Economist

Детали: В журнале утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с президентом США Джо Байденом План победы, который, как прогнозируют, содержит новый призыв о предоставлении оружия и денег. Впрочем, как пишет издание, на самом деле Украина нуждается в "срочной смене курса".

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Дословно: "За рубежом наступает усталость. Крайне правые в Германии и Франции утверждают, что поддержка Украины – пустая трата денег. Дональд Трамп вполне может стать президентом Соединенных Штатов. Он способен на все, но его слова свидетельствуют о том, что он хочет продать Украину Путину.

Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, настаивая на том, что украинская армия может вернуть все земли, которые Россия забрала с 2014 года, он оттолкнет сторонников Украины и еще больше разделит украинское общество.

Независимо от того, победит Трамп или нет, единственная надежда на сохранение поддержки Америки и Европы и объединение украинцев – это новый подход, который начинается с того, что лидеры честно заявляют, что означает победа".

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Детали: Аналитики отмечают, что Путин напал на Украину не из-за ее территории, а чтобы помешать ей стать процветающей, ориентированной на Запад демократией. В журнале акцентируют на том, что партнерам нужно, чтобы Зеленский убедил народ, что "важнейшим призом в этой войне" остается как раз это стремление Украины к демократическим ценностям.

Издание отмечает, что "как бы сильно Зеленский не хотел изгнать Россию со всей Украины, включая Крым, у него нет для этого ни людей, ни оружия". И что президент Украины должен "принять эту мрачную правду". После этого, как пишет журнал, "западным лидерам нужно сделать его главную цель войны достижимой, обеспечив Украине военный потенциал и гарантии безопасности, в которых она нуждается".

Указывается, что единственный способ прекратить боевые действия и обеспечить эти гарантии безопасности – лишить Россию любой перспективы дальнейшего продвижения на поле боя, продемонстрировав бесполезность дальнейших крупных наступлений.

Дословно: "Это потребует больших поставок оружия, о котором просит Зеленский. Украине нужны ракеты большой дальности, которые могут поражать военные цели в глубине России, и средства ПВО для защиты ее инфраструктуры. Что особенно важно, ей также необходимо производить собственное оружие".

Детали: Вторым способом сделать оборону Украины надежной в The Economist назвали приглашение Украины в НАТО от Байдена уже сейчас. Такое более твердое обещание членства в НАТО помогло бы Зеленскому переопределить победу.