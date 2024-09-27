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Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на півдні України

Тетяна Олійник, Олена ІвашківП'ятниця, 27 вересня 2024, 02:23
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на півдні України
Фото - Getty Images

Увечері 26 вересня російські війська заявили про загрозу застосування ударних безпілотників з південного напрямку. 

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 22:57 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.

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О 23:06 стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА для Дніпропетровщини.

О 23:40 повітряна тривога, пов'язана із ударними безпілотниками, поширилась на Одещину.

О 23:53 стало відомо, що "Шахеди"на Одещині прямують західним курсом. "Шахеди" на півночі Херсонщини та півдні Миколаївщини тримають курс на північний захід.

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О 00:05 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Дніпропетровській області. Можлива робота ППО.

О 00:36 в Одеській області один з ударних БпЛА на заході біля кордону в напрямку Тирасполя.

О 1:07 Повітряні сили зробили оновлення щодо "Шaхедів":

  • три БпЛА на  півдні Одещини;
  • п'ять БпЛА в морі посеред Криму та Одеської області. Курс -західний на Одещину;
  • два БпЛА на підльоті до Затоки. Можлива робота ППО, будьте в укриттях.

О 2:27 військові повідомили, що усі БпЛА на півдні Одещини та на підльоті у Чорному морі. 

Повітряна тривога оголошена лише в Одеській області.

повітряна тривогаШахед
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