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Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА на юге Украины

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивПятница, 27 сентября 2024, 02:23
Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА на юге Украины
Фото - Getty Images

Вечером 26 сентября российские войска заявили об угрозе применения ударных беспилотников с южного направления.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:57 военные сообщили об угрозе применения ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

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В 23:06 стало известно об угрозе применения ударных БпЛА для Днепропетровщины.

В 23:40 воздушная тревога, связанная с ударными беспилотниками, распространилась на Одесскую область.

В 23:53 стало известно, что "Шахеды" в Одесской области направляются западным курсом. "Шахеды" на севере Херсонщины и юге Николаевщины держат курс на северо-запад.

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В 00:05 угроза применения ударных БпЛА возникла в Днепропетровской области. Возможна работа ПВО.

В 00:36 в Одесской области один из ударных БпЛА на западе у границы в направлении Тирасполя.

В 1:07 Воздушные силы сделали обновление по "Шaхедам":

  • три БПЛА на юге Одесской области;
  • пять БпЛА в море посреди Крыма и Одесской области. Курс - западный на Одесскую область;
  • два БПЛА на подлете к Заливу. Возможна работа ПВО, будьте в укрытиях.

В 2:27 военные сообщили, что все БпЛА на юге Одесской области и на подлете в Черном море. 

Воздушная тревога объявлена только в Одесской области.

воздушная тревогаШахед
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