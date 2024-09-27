Генштаб: Авіація ворога завдала 12 ударів по Курській області

Від початку доби 27 вересня на полі бою відбулось 181 зіткнення. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 57 авіаударів, скинувши 66 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 729 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

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На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири ворожі наступальні дії у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося 10 боїв біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 39 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр.

На Курахівському напрямку ворог 34 рази штурмував поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, двічі штурмуючи позиції наших військ.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога не припиняє завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На цю мить відомо про 12 авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБів.