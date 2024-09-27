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Генштаб: Авиация врага нанесла 12 ударов по Курской области

Татьяна ОлейникПятница, 27 сентября 2024, 00:07
Генштаб: Авиация врага нанесла 12 ударов по Курской области
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 27 сентября на поле боя состоялось 181 столкновение. Горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 57 авиаударов, сбросив 66 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 729 дронов-камикадзе и осуществили более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении произошло три боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Старицы, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

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На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеских наступательных действия в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении шло 10 боев у Миньковки, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении произошло 17 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений у Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 39 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр.

На Кураховском направлении враг 34 раза штурмовал вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил пять попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны у Водяного, Катериновки и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды штурмуя позиции наших войск.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о 12 авиационных ударах с применением 14 КАБов.

Курская область войнаГенштаббоевые действия
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