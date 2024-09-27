Катастрофические ветры и наводнения: к побережью Флориды приближается ураган 4 категории

На штат Флорида в США надвигается один из крупнейших ураганов в Мексиканском заливе за последнее столетие - "Хелена".

Источник: CNN

Детали: Ураган 4 категории приближается к округу Биг Бэнд на севере Флориды, скорость ветра достигает 115 миль/ч (185 км/ч). Глаз урагана, вокруг которого опасная зона, достигнет суши в 11 часов вечера по восточному времени (6:00 утра по Киеву). Скорость ветра во время выхода "Хелены" на сушу будет достигать 215 км/ч.

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Национальная метеорологическая служба предупреждает, что самым опасным явлением во время этого урагана является штормовой прилив, когда вода в заливе поднимается над нормальным уровнем. Ожидается, что вода может подняться до 20 футов (6 метров) вдоль побережья Флориды. Штормовой нагон толкнет воду на 20 миль (32 км) вглубь материка.

Вид урагана "Хелена" на радаре

Из-за урагана "Хелена" во многих округах штата закрыты школы и предприятия, а также закрыты аэропорты и отменены авиарейсы.

Чиновники предупреждают, что катастрофические штормовые порывы ветра могут вызвать перебои с электроснабжением, которые "вероятно, продлятся дни, если не недели". Уже сейчас известно, что более полумиллиона потребителей во Флориде остались без света.