Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Катастрофические ветры и наводнения: к побережью Флориды приближается ураган 4 категории

Алена ИвашкивПятница, 27 сентября 2024, 05:23
Катастрофические ветры и наводнения: к побережью Флориды приближается ураган 4 категории
Клирвотер во Флориде затопило из-за урагана, фото: @SniperGhostM24 у X

На штат Флорида в США надвигается один из крупнейших ураганов в Мексиканском заливе за последнее столетие - "Хелена".

Источник: CNN

Детали: Ураган 4 категории приближается к округу Биг Бэнд на севере Флориды, скорость ветра достигает 115 миль/ч (185 км/ч). Глаз урагана, вокруг которого опасная зона, достигнет суши в 11 часов вечера по восточному времени (6:00 утра по Киеву). Скорость ветра во время выхода "Хелены" на сушу будет достигать 215 км/ч.

Реклама:

Национальная метеорологическая служба предупреждает, что самым опасным явлением во время этого урагана является штормовой прилив, когда вода в заливе поднимается над нормальным уровнем. Ожидается, что вода может подняться до 20 футов (6 метров) вдоль побережья Флориды. Штормовой нагон толкнет воду на 20 миль (32 км) вглубь материка.

Вид урагана
Вид урагана "Хелена" на радаре

Из-за урагана "Хелена" во многих округах штата закрыты школы и предприятия, а также закрыты аэропорты и отменены авиарейсы. 

Чиновники предупреждают, что катастрофические штормовые порывы ветра могут вызвать перебои с электроснабжением, которые "вероятно, продлятся дни, если не недели". Уже сейчас известно, что более полумиллиона потребителей во Флориде остались без света.

США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Пентагон: НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной, потому что это "втягивание в войну"

ISW: Российское наступление достигнет кульминации в ближайшее время

видеоИзраиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы

фотоЖурналисты установили, где в центре Лондона живет беглый нардеп Дмитрук

Все новости...
США
Трамп подтвердил встречу с Зеленским
Зеленский поделился деталями Плана победы с Харрис
"Голос Америки": Зеленский продлил свой визит в США
Последние новости
10:35
Силы обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ
10:31
видеоГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ
10:24
Футбол"Челси" с Мудриком разобрался с "Гентом", "Омония" Безуса разгромила "Викингур" в 1 туре Лиги конференций
10:22
Байден оценил вероятность широкомасштабной войны на Ближнем Востоке
10:06
Германия против введения тарифов ЕС на китайские электромобили - Reuters
10:05
В Австрии начинаются консультации по формированию правительства после триумфа ультраправых
10:00
На Херсонщине из-за ночной российской атаки погиб человек, еще двое пострадали
09:54
Производитель гаубиц CAESAR подписал контракт на поставку 12 САУ Украине
09:41
Нефть демонстрирует самый большой недельный рост с начала 2023 года: при чем тут Израиль
09:40
Могут "улыбаться": ученые выяснили, как общаются дельфины
Все новости...
Реклама:
Реклама: