Катастрофические ветры и наводнения: к побережью Флориды приближается ураган 4 категории
На штат Флорида в США надвигается один из крупнейших ураганов в Мексиканском заливе за последнее столетие - "Хелена".
Источник: CNN
Детали: Ураган 4 категории приближается к округу Биг Бэнд на севере Флориды, скорость ветра достигает 115 миль/ч (185 км/ч). Глаз урагана, вокруг которого опасная зона, достигнет суши в 11 часов вечера по восточному времени (6:00 утра по Киеву). Скорость ветра во время выхода "Хелены" на сушу будет достигать 215 км/ч.
Национальная метеорологическая служба предупреждает, что самым опасным явлением во время этого урагана является штормовой прилив, когда вода в заливе поднимается над нормальным уровнем. Ожидается, что вода может подняться до 20 футов (6 метров) вдоль побережья Флориды. Штормовой нагон толкнет воду на 20 миль (32 км) вглубь материка.
Из-за урагана "Хелена" во многих округах штата закрыты школы и предприятия, а также закрыты аэропорты и отменены авиарейсы.
Чиновники предупреждают, что катастрофические штормовые порывы ветра могут вызвать перебои с электроснабжением, которые "вероятно, продлятся дни, если не недели". Уже сейчас известно, что более полумиллиона потребителей во Флориде остались без света.