У Білорусі повідомили про хвилю арештів представників ЛГБТ спільноти
У вересні в Білорусі заарештували щонайменше вісьмох трансгендерних осіб і затримали близько десятка інших представників ЛГБТ спільноти.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на організацію з підтримки трансгендерних людей TG House Belarus
Деталі: За словами представника TG House Belarus, який побажав залишитися анонімним, репресії проти ЛГБТ-спільноти почалися в кінці серпня і посилилися на початку вересня. Джерело підрахувало, що за цей період було заарештовано 15-20 представників ЛГБТ.
В організації підтвердили, що серед затриманих були щонайменше вісім трансгендерних осіб, більшості з яких було висунуто звинувачення в хуліганстві. Крім того, двом особам загрожує кримінальна відповідальність за звинуваченням у розповсюдженні порнографії.
Арешти відбулися в кількох містах Білорусі. За словами представника TG House Білорусь, затриманих часто били, вони зазнавали психологічного тиску і словесних образ.
Відтоді кілька людей залишили Білорусь через ескалацію переслідувань.
"Ми вважаємо, що це пов’язано з підготовкою закону про "пропаганду ЛГБТ", який, швидше за все, буде ухвалений найближчим часом і зараз перебуває на розгляді", – сказав представник білоруського TG House.
"Підґрунтя для цього було закладене ще в квітні, коли Міністерство культури схвалило постанову, згідно з якою будь-який прояв ЛГБТ класифікується як порнографія", – додало джерело.
Передісторія:
- У лютому 2024 року Генпрокуратура Білорусі ініціювала законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за "пропаганду нетрадиційних сімейних відносин".
- Це законодавство перегукується з російським, де адміністрація російського правителя Володимира Путіна просуває "традиційні цінності" і переслідує представників ЛГБТ.
- У Білорусі гомосексуальність була декриміналізована в 1994 році, але одностатеві шлюби там не визнаються, а також не існує антидискримінаційних заходів для захисту прав ЛГБТ-спільноти.
- У 2023 році правозахисна група ILGA-Europe заявила, що Білорусь посіла 45 місце з 49 країн у щорічному огляді ситуації з правами ЛГБТ у Європі й Центральній Азії. В організації зазначили, що "проурядові пропагандисти регулярно закликають до переслідування ЛГБТ-активістів і закриття ЛГБТ-організацій".