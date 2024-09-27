У Білорусі повідомили про хвилю арештів представників ЛГБТ спільноти

У вересні в Білорусі заарештували щонайменше вісьмох трансгендерних осіб і затримали близько десятка інших представників ЛГБТ спільноти.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на організацію з підтримки трансгендерних людей TG House Belarus

Деталі: За словами представника TG House Belarus, який побажав залишитися анонімним, репресії проти ЛГБТ-спільноти почалися в кінці серпня і посилилися на початку вересня. Джерело підрахувало, що за цей період було заарештовано 15-20 представників ЛГБТ.

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В організації підтвердили, що серед затриманих були щонайменше вісім трансгендерних осіб, більшості з яких було висунуто звинувачення в хуліганстві. Крім того, двом особам загрожує кримінальна відповідальність за звинуваченням у розповсюдженні порнографії.

Арешти відбулися в кількох містах Білорусі. За словами представника TG House Білорусь, затриманих часто били, вони зазнавали психологічного тиску і словесних образ.

Відтоді кілька людей залишили Білорусь через ескалацію переслідувань.

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"Ми вважаємо, що це пов’язано з підготовкою закону про "пропаганду ЛГБТ", який, швидше за все, буде ухвалений найближчим часом і зараз перебуває на розгляді", – сказав представник білоруського TG House.

"Підґрунтя для цього було закладене ще в квітні, коли Міністерство культури схвалило постанову, згідно з якою будь-який прояв ЛГБТ класифікується як порнографія", – додало джерело.

Передісторія: