В Беларуси сообщили о волне арестов представителей ЛГБТ сообщества
В сентябре в Беларуси арестовали по меньшей мере восемь трансгендерных лиц и задержали около десятка других представителей ЛГБТ сообщества.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на организацию по поддержке трансгендерных людей TG House Belarus
Детали: По словам представителя TG House Belarus, который пожелал остаться анонимным, репрессии против ЛГБТ-сообщества начались в конце августа и усилились в начале сентября. Источник подсчитал, что за этот период было арестовано 15-20 представителей ЛГБТ.
В организации подтвердили, что среди задержанных были по меньшей мере восемь трансгендерных лиц, большинству из которых было предъявлено обвинение в хулиганстве. Кроме того, двум лицам грозит уголовная ответственность по обвинению в распространении порнографии.
Аресты прошли в нескольких городах Беларуси. По словам представителя TG House Беларусь, задержанных часто избивали, они подвергались психологическому давлению и словесным оскорблениям.
С тех пор несколько человек покинули Беларусь из-за эскалации преследований.
"Мы считаем, что это связано с подготовкой закона о "пропаганде ЛГБТ", который, скорее всего, будет принят в ближайшее время и сейчас находится на рассмотрении", - сказал представитель белорусского TG House.
"Основа для этого была заложена еще в апреле, когда Министерство культуры одобрило постановление, согласно которому любое проявление ЛГБТ классифицируется как порнография", - добавил источник.
Предыстория:
- В феврале 2024 года Генпрокуратура Беларуси инициировала законопроект, который предусматривает административную ответственность за "пропаганду нетрадиционных семейных отношений".
- Это законодательство перекликается с российским, где администрация российского правителя Владимира Путина продвигает "традиционные ценности" и преследует представителей ЛГБТ.
- В Беларуси гомосексуальность была декриминализирована в 1994 году, но однополые браки там не признаются, а также не существует антидискриминационных мер для защиты прав ЛГБТ-сообщества.
- В 2023 году правозащитная группа ILGA-Europe заявила, что Беларусь заняла 45 место из 49 стран в ежегодном обзоре ситуации с правами ЛГБТ в Европе и Центральной Азии. В организации отметили, что "проправительственные пропагандисты регулярно призывают к преследованию ЛГБТ-активистов и закрытию ЛГБТ-организаций".