В Беларуси сообщили о волне арестов представителей ЛГБТ сообщества

В сентябре в Беларуси арестовали по меньшей мере восемь трансгендерных лиц и задержали около десятка других представителей ЛГБТ сообщества.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на организацию по поддержке трансгендерных людей TG House Belarus

Детали: По словам представителя TG House Belarus, который пожелал остаться анонимным, репрессии против ЛГБТ-сообщества начались в конце августа и усилились в начале сентября. Источник подсчитал, что за этот период было арестовано 15-20 представителей ЛГБТ.

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В организации подтвердили, что среди задержанных были по меньшей мере восемь трансгендерных лиц, большинству из которых было предъявлено обвинение в хулиганстве. Кроме того, двум лицам грозит уголовная ответственность по обвинению в распространении порнографии.

Аресты прошли в нескольких городах Беларуси. По словам представителя TG House Беларусь, задержанных часто избивали, они подвергались психологическому давлению и словесным оскорблениям.

С тех пор несколько человек покинули Беларусь из-за эскалации преследований.

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"Мы считаем, что это связано с подготовкой закона о "пропаганде ЛГБТ", который, скорее всего, будет принят в ближайшее время и сейчас находится на рассмотрении", - сказал представитель белорусского TG House.

"Основа для этого была заложена еще в апреле, когда Министерство культуры одобрило постановление, согласно которому любое проявление ЛГБТ классифицируется как порнография", - добавил источник.

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