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NYT: Розвідка США заявила про ризики через можливі удари України по території Росії

Іванна Костіна, Анастасія ПроцП'ятниця, 27 вересня 2024, 11:02
NYT: Розвідка США заявила про ризики через можливі удари України по території Росії
ATACMS. Ілюстративне фото: Getty Images

Американська розвідка вважає, що у разі надання Україні дозволу на використання ракет дальньої дії для ударів по території РФ, Росія може відповісти більш агресивними діями. Це може включати летальні атаки проти США та їхніх союзників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Times

Деталі: Оцінка розвідки, про яку раніше не повідомлялося, також применшує вплив, який ракети великої дальності матимуть на перебіг конфлікту, оскільки українці наразі мають обмежену кількість зброї, і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, можуть надати західні союзники.

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Оцінка висвітлює те, що аналітики розвідки вважають потенційним ризиком і невизначеною вигодою від прийняття такого рішення щодо дозволу на дальні удари вглиб РФ.

Отримані дані можуть частково пояснити, чому Байдену було так важко ухвалити це рішення, і продемонструвати внутрішній тиск на нього, який змусив його відмовити Зеленському в проханні. Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити питання розвідки та внутрішні дискусії, сказали, що залишається незрозумілим, що Байден вирішить зробити.

Зеленський публічно і приватно лобіював повноваження на використання ракет.

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Лідер РФ Владімір Путін часто вдавався до погроз, щоб утримати Сполучені Штати та їхніх партнерів по коаліції від надання більш сучасних систем озброєнь українцям.

Критики Байдена і його радників кажуть, що їх занадто легко залякати ворожою риторикою Путіна, і що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців поставив їх у невигідне становище на полі бою. Прихильники їхнього підходу кажуть, що він був значною мірою успішним у запобіганні жорстокій російській відповіді.

Британські лідери були менш схильні до ризику. Вони висловилися за те, щоб дозволити українцям використовувати ракети дальнього радіусу дії, які вони надали для завдання ударів у глибині Росії, але вони чекали на позицію Байдена з цього питання, перш ніж санкціонувати удари, оскільки потенційна відповідь Росії може мати наслідки для безпеки коаліції в цілому.

У доповіді розвідки описано низку можливих дій Росії у відповідь на рішення дозволити удари на великі відстані ракетами американського і європейського виробництва – від активізації підпалів і диверсій на об'єктах у Європі до потенційно смертоносних атак на американські та європейські військові бази.

Американські офіційні особи заявляють, що ГРУ, російська військова розвідка, несе відповідальність за більшість актів саботажу в Європі, які відбулися до цього часу. Якщо Путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання американських і європейських ракет у глибині Росії, американські посадовці вважають, що росіяни продовжуватимуть робити це таємно, а не здійснюватимуть відкриті атаки на американські та європейські об'єкти і бази, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту.

Нагадаємо:

  • 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 
  • У ЄС заявили, що нові ядерні погрози Путіна не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України
  • Глава МЗС Британії заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

СШАрозвідка
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