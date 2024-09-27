NYT: Разведка США заявила о рисках из-за возможных ударов Украины по территории России

Американская разведка считает, что в случае предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего действия для ударов по территории РФ, Россия может ответить более агрессивными действиями. Это может включать летальные атаки против США и их союзников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times

Детали: Оценка разведки, о которой ранее не сообщалось, также преуменьшает влияние, которое ракеты большой дальности будут иметь на ход конфликта, поскольку украинцы пока имеют ограниченное количество оружия, и непонятно, сколько еще, если вообще, могут предоставить западные союзники.

Реклама:

Оценка освещает то, что аналитики разведки считают потенциальным риском и неопределенной выгодой от принятия такого решения о разрешении на дальние удары вглубь РФ.

Полученные данные могут частично объяснить, почему Байдену было так трудно принять это решение, и продемонстрировать внутреннее давление на него, которое заставило его отказать Зеленскому в просьбе. Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы разведки и внутренние дискуссии, сказали, что остается непонятным, что Байден решит сделать.

Зеленский публично и частным образом лоббировал полномочия на использование ракет.

РЕКЛАМА:

Лидер РФ Владимир Путин часто прибегал к угрозам, чтобы удержать Соединенные Штаты и их партнеров по коалиции от предоставления более современных систем вооружений украинцам.

Критики Байдена и его советников говорят, что их слишком легко запугать враждебной риторикой Путина, и что постепенный подход администрации к вооружению украинцев поставил их в невыгодное положение на поле боя. Сторонники их подхода говорят, что он был в значительной степени успешным в предотвращении жестокого российского ответа.

Британские лидеры были менее склонны к риску. Они высказались за то, чтобы позволить украинцам использовать ракеты дальнего радиуса действия, которые они предоставили для нанесения ударов в глубине России, но они ждали позиции Байдена по этому вопросу, прежде чем санкционировать удары, поскольку потенциальный ответ России может иметь последствия для безопасности коалиции в целом.

В докладе разведки описан ряд возможных действий России в ответ на решение разрешить удары на большие расстояния ракетами американского и европейского производства – от активизации поджогов и диверсий на объектах в Европе до потенциально смертоносных атак на американские и европейские военные базы.

Американские официальные лица заявляют, что ГРУ, российская военная разведка, несет ответственность за большинство актов саботажа в Европе, которые произошли до сих пор. Если Путин решит расширить теневую кампанию в ответ на использование американских и европейских ракет в глубине России, американские чиновники считают, что россияне будут продолжать делать это тайно, а не осуществлять открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы уменьшить риск более широкого конфликта.

Напомним: