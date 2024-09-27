В Китаї затонув новітній атомний підводний човен – WSJ

Новітній китайський атомний підводний човен затонув поблизу верфі китайського міста Ухань наприкінці травня – на початку червня, проте китайська влада досі не визнає факт катастрофи. Чи вижив хтось із тих, хто служив на підводному човні, невідомо.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на джерела у Федеральному уряді США

Деталі: Китайський підводний човен, перший у новій серії атомних човнів Zhou, затонув під час завершального обладнання на верфі поблизу Уханя, однак китайська влада продовжує приховувати інцидент.

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Китайські офіційні особи не підтверджують інформацію про катастрофу, а також не відомо, чи було на борту ядерне паливо під час аварії та чи вижив хтось із екіпажу.

Супутниковий знімок верфі Wuchang 15 червня. ФОТО: PLANET LABS PBC

Перші ознаки можливої катастрофи біля верфі поблизу Уханя з’явилися влітку, коли колишній офіцер підводного флоту США та старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки (CNAS) Томас Шугарт звернув увагу на незвичайну активність плавучих кранів на комерційних супутникових знімках. Пізніше Шугар повідомив, що крани використовували для порятунку затонулого підводного човна.

Підводний човен був побудований державною компанією China State Shipbuilding Corp. і був помічений біля причалу на річці Янцзи наприкінці травня 2024 року, коли він проходив остаточне оснащення перед виходом у море.

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Видання пише, що американські чиновники не фіксували взяття китайською стороною проб води або навколишнього середовища витік на радіацію.

Видання припускає, що персонал підводного човна загинув або був поранений під час затоплення.

Шугарт сказав, що ризик витоку радіації, ймовірно, низький, оскільки підводний човен не виходив у море, а його реактори не працювали на високому рівні потужності.





