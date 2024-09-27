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В Китае затонула новейшая атомная подводная лодка – WSJ

"Украинская правда"Пятница, 27 сентября 2024, 11:49
В Китае затонула новейшая атомная подводная лодка – WSJ
Спутниковый снимок верфи Wuchang 16 мая. Фото: Planet Labs PBC

Новейшая китайская атомная подводная лодка затонула вблизи верфи китайского города Ухань в конце мая – начале июня, однако китайские власти до сих пор не признают факт катастрофы. Выжил ли кто-то из тех, кто служил на подводной лодке, неизвестно.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Федеральном правительстве США

Детали: Китайская подводная лодка, первая в новой серии атомных лодок Zhou, затонула во время завершающего оборудования на верфи вблизи Уханя, однако китайские власти продолжают скрывать инцидент. 

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Китайские официальные лица не подтверждают информацию о катастрофе, а также не известно, было ли на борту ядерное топливо во время аварии и выжил ли кто-то из экипажа.

Спутниковый снимок верфи Wuchang 15 июня. ФОТО: PLANET LABS PBC
Спутниковый снимок верфи Wuchang 15 июня. ФОТО: PLANET LABS PBC

Первые признаки возможной катастрофы у верфи вблизи Уханя появились летом, когда бывший офицер подводного флота США и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Томас Шугарт обратил внимание на необычную активность плавучих кранов на коммерческих спутниковых снимках. Позже Шугар сообщил, что краны использовали для спасения затонувшей подводной лодки.

Подводная лодка была построена государственной компанией China State Shipbuilding Corp. и была замечена у причала на реке Янцзы в конце мая 2024 года, когда она проходила окончательную оснастку перед выходом в море.

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Издание пишет, что американские чиновники не фиксировали взятие китайской стороной проб воды или окружающей среды утечки на радиацию. 

Издание предполагает, что персонал подводной лодки погиб или был ранен во время затопления. 

Шугарт сказал, что риск утечки радиации, вероятно, низкий, поскольку подводная лодка не выходила в море, а ее реакторы не работали на высоком уровне мощности.

Китай
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