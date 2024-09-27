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У Києві між військовим та топпосадовцем НБУ, який мав при собі зброю, сталася сутичка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 вересня 2024, 13:04
У Києві між військовим та топпосадовцем НБУ, який мав при собі зброю, сталася сутичка
Імовірно Павло Поляруш під час конфлікту, фото: скриншот з відео

Білоруський доброволець Андрій Трацевський заявив про сутичку в Києві з, імовірно, очільником управління роботи з проблемними активами Нацбанку Павлом Полярушем. У поліції підтвердили факт конфлікту, не називаючи імен.

Джерело: Андрій Трацевський у Instagram, hromadske, пресслужба поліції Києва в коментарі УП

Деталі: За словами Трацевського, топпосадовець НБУ був "явно напідпитку або під наркотиками мало не зніс мене на дорозі, потім перекрив проїжджу частину і продовжував сидіти з дівчиною в авто".

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Також він заявив, що Поляруш погрожував військовому "прострелити ноги" з нагородної зброї.

Військовий виклав у себе в соцмережі відповідні відео. Сам Поляруш на місці конфлікту заперечив слова білоруського добровольця та заявив про розбите обличчя.

В поліції підтвердили УП факт конфлікту між двома чоловіками на паркувальному майданчику у Дарницькому районі 26 вересня близько 22.00.

Правоохоронці повідомили, що за кермом автомобілю Lexus знаходився чоловік у нетверезому стані. За результатами огляду, у нього вилучили зброю.

За даними поліції, після погроз інший чоловік вдарив водія Lexus та розпилив газовий балончик.

Конфліктуючи сторони написали заяви одне на одного. Також поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 129 КК "Погроза вбивством".

Довідково: На сайті НБУ повідомляється, що Павло Поляруш є начальником управління роботи з проблемними активами Національного банку України з 18 квітня 2023 року. За даними YouControl, він пов’язаний стосунками з заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою.

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Київ
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