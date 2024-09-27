Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве между военным и топ-чиновником НБУ, который имел при себе оружие, произошла стычка

Станислав ПогориловПятница, 27 сентября 2024, 13:04
В Киеве между военным и топ-чиновником НБУ, который имел при себе оружие, произошла стычка
Предположительно Павел Поляруш во врпемя конфликта, фото: скриншот с видео

Белорусский доброволец Андрей Трацевский заявил о стычке в Киеве с, вероянтно, главой управления работы с проблемными активами Нацбанка Павлом Полярушем. В полиции подтвердили факт конфликта, не называя имен.

Источник: Андрей Трацевский в Instagram, hromadske. пресс-служба полиции Киева в комментарии УП

Детали: По словам Трацевского, топ-чиновник НБУ был "явно пьян или под наркотиками чуть не снес меня на дороге, потом перекрыл проезжую часть и продолжал сидеть с девушкой в авто".

Реклама:

Также он заявил, что Поляруш угрожал военному "прострелить ноги" из наградного оружия.

Военный выложил у себя в соцсети соответствующие видео. Сам Поляруш на месте конфликта опроверг слова белорусского добровольца и заявил о разбитом лице.

В полиции подтвердили УП факт конфликта между двумя мужчинами на парковке в Дарницком районе 26 сентября около 22.00.

Правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля Lexus находился мужчина в нетрезвом состоянии. По результатам осмотра, у него изъяли оружие.

По данным полиции, что после угроз другой мужчина ударил водителя Lexus и распылил газовый баллончик.

Конфликтующие стороны написали заявления друг на друга. Также полиция начала уголовное производство по ст. 129 УК "Угроза убийством".

Справочно: На сайте НБУ сообщается, что Павел Поляруш является начальником управления работы с проблемными активами Национального банка Украины с 18 апреля 2023 года. По данным YouControl, он связан отношениями с заместителем руководителя Офиса президента Ириной Мудрой.

Узнать больше: Работал в Минобороны Беларуси, а сейчас воюет в ВСУ. История добровольца "Бессмертного"

Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Суд с пятой попытки арестовал псевдоактивиста Стахива

Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата

Сибига и Сикорский в Варшаве пересеклись на "дружеский разговор"

Украинские подразделения вывели из Угледара из-за угрозы окружения – ОСУВ "Хортица"

В Украине заработала е-система для отслеживания медицинского каннабиса: когда может начаться продажа лекарств

НАН прогнозирует, что к 2051 году украинцев может быть только 25 млн – чтобы изменить это, Кабмин утвердил стратегию

Все новости...
Киев
В КГВА обвинили СМИ в манипуляции и безответственности, потому что они написали о "звуках взрывов"
Во время тревоги киевляне слышали звуки взрывов: в КГВА говорят, ПВО не работала, удара по столице не было
Над Киевом сбили десяток БпЛА: повреждены 20 авто, пожар уже потушили – КГВА  
Последние новости
15:37
Новичок на энергорынке выкупил 245 заправок Коломойского
15:28
фотоВолынянка предлагала мужчинам "трансфер" за границу – на матрасе через Днестр или пешком с проводником
15:17
НСЗУ частично прекратила выплаты больницам: о чем идет речь и изменится ли что-то для пациентов
15:17
С 2023 года в Украине опекунами в 80% случаев становятся мужчины
15:09
ФутболУАФ объявила заявку молодежной сборной на матчи с Англией и Сербией
14:56
НБУ возобновил работу касс для операций с инвестиционными монетами
14:50
Украина будет бороться с подделкой лекарств. Как именно - объяснили в МОЗ
14:48
Правительство Эстонии обсуждало возможность отправки своих военных в Украину – СМИ
14:47
Суд с пятой попытки арестовал псевдоактивиста Стахива
14:37
В Копенгагене задержали трех подозреваемых в утренних взрывах возле посольства Израиля
Все новости...
Реклама:
Реклама: