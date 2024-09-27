В Киеве между военным и топ-чиновником НБУ, который имел при себе оружие, произошла стычка

Предположительно Павел Поляруш во врпемя конфликта, фото: скриншот с видео

Белорусский доброволец Андрей Трацевский заявил о стычке в Киеве с, вероянтно, главой управления работы с проблемными активами Нацбанка Павлом Полярушем. В полиции подтвердили факт конфликта, не называя имен.

Источник: Андрей Трацевский в Instagram, hromadske. пресс-служба полиции Киева в комментарии УП

Детали: По словам Трацевского, топ-чиновник НБУ был "явно пьян или под наркотиками чуть не снес меня на дороге, потом перекрыл проезжую часть и продолжал сидеть с девушкой в авто".

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Также он заявил, что Поляруш угрожал военному "прострелить ноги" из наградного оружия.

Военный выложил у себя в соцсети соответствующие видео. Сам Поляруш на месте конфликта опроверг слова белорусского добровольца и заявил о разбитом лице.

У Дарницькому районі Києва на парковці увечері 26 вересня сталася сутичка між білоруським добровольцем Андрієм Трацевським та топпосадовцем НБУ Павлом Полярушем. Поліція вилучила зброю у водія Lexus та відкрила кримінальне провадження. pic.twitter.com/JmNh4GrJ5h РЕКЛАМА: September 27, 2024

В полиции подтвердили УП факт конфликта между двумя мужчинами на парковке в Дарницком районе 26 сентября около 22.00.

Правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля Lexus находился мужчина в нетрезвом состоянии. По результатам осмотра, у него изъяли оружие.

По данным полиции, что после угроз другой мужчина ударил водителя Lexus и распылил газовый баллончик.

Конфликтующие стороны написали заявления друг на друга. Также полиция начала уголовное производство по ст. 129 УК "Угроза убийством".

Справочно: На сайте НБУ сообщается, что Павел Поляруш является начальником управления работы с проблемными активами Национального банка Украины с 18 апреля 2023 года. По данным YouControl, он связан отношениями с заместителем руководителя Офиса президента Ириной Мудрой.

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