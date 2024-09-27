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У Ніжині керівник райуправління поліції збив військового, який вибіг на дорогу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 27 вересня 2024, 14:26
У Ніжині керівник райуправління поліції збив військового, який вибіг на дорогу
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань розслідують смерть військовослужбовця у ДТП: за кермом авто, яке скоїло наїзд, перебував один з керівників Ніжинського райуправління поліції.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Повідомляється, що 27 серпня, близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці.

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За попередніми даними, водій був тверезий.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Проводяться необхідні слідчі дії.

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ДТПДБР
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