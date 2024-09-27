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В Нежине руководитель райуправления полиции сбил военного, который выбежал на дорогу

Валентина РоманенкоПятница, 27 сентября 2024, 14:26
В Нежине руководитель райуправления полиции сбил военного, который выбежал на дорогу
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований расследуют смерть военнослужащего в ДТП: за рулем авто, которое совершило наезд, находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Сообщается, что 27 августа, около 11:00, полицейский на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина. Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте.

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По предварительным данным, водитель был трезв.

Уголовное производство осуществляется по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Проводятся необходимые следственные действия.

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ДТПГБР
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