Чоловік підпалив себе у Полтавській ОВА

У Полтаві 71-річний чоловік підпалив себе у приміщенні обласної військової адміністрації.

Джерело: Нацполіція, видання "Полтавщина"

Деталі: За попередньою інформацією, близько 12-ї години 27 вересня у приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації 71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив.

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Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення ОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками шпиталізували.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку та обставини події.

Водночас, за даними місцевих журналістів, чоловік має статус ВПО, він проживав у модульному містечку на вул. Медичній, 1 та мав нестійкий психологічний стан.