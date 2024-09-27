Мужчина поджег себя в Полтавской ОГА

В Полтаве 71-летний мужчина поджег себя в помещении областной военной администрации.

Источник: Нацполиция, издание "Полтавщина"

Детали: По предварительной информации, около 12 часов 27 сентября в помещении Полтавской областной военной администрации 71-летний житель другой области облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

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Полицейские, которые обеспечивали охрану помещения ОВА, потушили пламя на его одежде и вызвали скорую. Мужчину с ожогами госпитализировали.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты-криминалисты. Правоохранители устанавливают мотивы поступка и обстоятельства происшествия.

В то же время, по данным местных журналистов, мужчина имеет статус ВПЛ, он проживал в модульном городке на ул. Медицинской, 1 и имел неустойчивое психологическое состояние.