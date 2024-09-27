Мужчина поджег себя в Полтавской ОГА
В Полтаве 71-летний мужчина поджег себя в помещении областной военной администрации.
Источник: Нацполиция, издание "Полтавщина"
Детали: По предварительной информации, около 12 часов 27 сентября в помещении Полтавской областной военной администрации 71-летний житель другой области облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Полицейские, которые обеспечивали охрану помещения ОВА, потушили пламя на его одежде и вызвали скорую. Мужчину с ожогами госпитализировали.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты-криминалисты. Правоохранители устанавливают мотивы поступка и обстоятельства происшествия.
В то же время, по данным местных журналистов, мужчина имеет статус ВПЛ, он проживал в модульном городке на ул. Медицинской, 1 и имел неустойчивое психологическое состояние.