У "Резерв+" планують додати функцію відстрочки для кількох категорій громадян

З листопада у застосунок "Резерв+" планують додати функцію отримання відстрочки для студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю.

Джерело: заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на конференції IT Arena 2024, Міноборони, ZN.UA

Пряма мова Черногоренко: "Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право, і щоб ця відстрочка була валідна.

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Для того, щоб зробити це, ми не тільки повинні внести зміни в нормативну базу, а щоб ще наші партнери — власники реєстрів — були технологічно готові до цього".

Деталі: За словами Черногоренко, з листопада у застосунку мають з'явитися три форми відстрочок від мобілізації: для студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю.

Заступниця міністра оборони додала, що нова функція полегшить життя, зокрема, студентам, які навчаються за кордоном.

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Продовжити відстрочку, за її словами, також можна буде через застосунок, без зайвої бюрократії.

Сервіс рекрутингу у застосунку Резерв+ стане доступний у жовтні 2024 року. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ.

Особливістю сервісу є зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.