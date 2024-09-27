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В "Резерв+" планируют добавить функцию отсрочки для нескольких категорий граждан

Алена МазуренкоПятница, 27 сентября 2024, 17:00
В Резерв+ планируют добавить функцию отсрочки для нескольких категорий граждан

С ноября в приложение "Резерв+" планируют добавить функцию получения отсрочки для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

Источник: заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на конференции IT Arena 2024, Минобороны, ZN.UA

Прямая речь Черногоренко: "Мы хотим, чтобы человек, который имеет основания для отсрочки, не писал заявление от руки и не ходил в ТЦК, а мог за несколько минут сигнализировать о своем праве, и чтобы эта отсрочка была валидна.

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Для того, чтобы сделать это, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры - владельцы реестров - были технологически готовы к этому".

Детали: По словам Черногоренко, с ноября в приложении должны появиться три формы отсрочек от мобилизации: для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью.

Заместитель министра обороны добавила, что новая функция облегчит жизнь, в частности, студентам, которые учатся за рубежом.

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Продлить отсрочку, по ее словам, также можно будет через приложение, без лишней бюрократии.

Сервис рекрутинга в приложении Резерв+ станет доступен в октябре 2024 года. С этим обновлением появятся актуальные вакансии в воинских частях, что позволит пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы.

В начале поиска вакансии пользователям необходимо заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение будет содержать детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Особенностью сервиса является удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы. Интуитивный интерфейс позволит быстро принимать решения: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения.

Вооруженные силывойнамобилизация
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