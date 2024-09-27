По всій Україні оголошували тривогу через зліт двох МіГ-31К: зафіксовано пуски "Кинджалів"

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії двох винищувачів МіГ-31К, які несуть аеробалістичні ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили України, мапа тривог, "Суспільне"

Дослівано: "Зліт 2-х бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

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Деталі: Через кілька хвилин повітряники повідомили про пуски "Кинджалів".

"4 ракети на Старокостянтинів", – йдеться в повідомленні.

За словами кореспондентів "Суспільного", на Хмельниччині було чути звуки вибухів.

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О 17:11 Повітряні сили уточнили, що на Старокостянтинів летіли 2 ракети, а не 4.

Оновленно: О 17:35 Повітряні сили сповістили про відбій загрози. Небезпека тривала 39 хвилин.