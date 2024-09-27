По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета двух МиГ-31К: зафиксированы пуски "Кинжалов"

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России двух истребителей МиГ-31К, которые несут аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы Украины, карта тревог, "Суспільне"

Досливано: "Взлет 2-х бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

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Детали: Через несколько минут воздушники сообщили о пусках "Кинжалов".

"4 ракеты на Староконстантинов", – говорится в сообщении.

По словам корреспондентов "Суспільного", на Хмельнитчине были слышны звуки взрывов.

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В 17:11 Воздушные силы уточнили, что на Староконстантинов летели 2 ракеты, а не 4.

Обновлено: В 17:35 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы. Опасность продолжалась 39 минут.