Трамп перед переговорами похвалив Зеленського за його дії під час спроби імпічменту

Кандидат у президенти від республіканців, експрезидент США Дональд Трамп перед зустріччю з Володимиром Зеленським заявив, що у них "чудові відносини", та похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент.

Джерело: "Європейська правда".

Деталі: У короткому спілкуванні лідерів з пресою перед зустріччю Трампа запитали, які його очікування.

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Він у відповіді згадав, що "Україна проходить через пекло" і це "жахлива ситуація", а далі похвалив Зеленського за те, як той діяв під час спроби оголосити Дональду Трампу імпічмент за нібито тиск на Україну питанням військової допомоги невдовзі після того, як Зеленський став президентом.

"Він чітко сказав, що президент Трамп не зробив нічого неправильного. Він сказав це дуже чітко й однозначно. І ці "яструби" з імпічментом змушені були одразу відступитися. Він міг почати говорити, що чогось "не знає", "не впевнений". Але він був… як сталевий, він сказав: "Президент Трамп не скоїв нічого неправильного", – сказав Трамп.

Він продовжив, що у нього із Зеленським "дуже гарні відносини" і одразу сказав те саме про відносини з правителем Росії Владіміром Путіним та заявив, що бачить можливість швидко домовитися про припинення війни.

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Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку у Trump Tower відбувається за день після різкого загострення, коли трампісти звинуватили українського президента у "втручанні у вибори" та допомозі Байдену через критику "мирного плану" Трампа, а спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився від зустрічі з ним.

Спершу після того вважали, що зустрічі Трампа і Зеленського вже не відбудеться, але в останній момент Трамп погодився на неї.

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