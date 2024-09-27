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Трамп перед переговорами похвалил Зеленского за его действия во время попытки импичмента

Мария Емец, Александр ШумилинПятница, 27 сентября 2024, 17:49
Трамп перед переговорами похвалил Зеленского за его действия во время попытки импичмента
Фото: Getty Images

Кандидат в президенты от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским заявил, что у них "прекрасные отношения", и похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки объявить Трампу импичмент.

Источник: "Европейская правда".

Детали: В коротком общении лидеров с прессой перед встречей Трампа спросили, какие его ожидания.

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Он в ответе вспомнил, что "Украина проходит через ад" и это "ужасная ситуация", а дальше похвалил Зеленского за то, как тот действовал при попытке объявить Дональду Трампу импичмент за якобы давление на Украину вопросом военной помощи вскоре после того, как Зеленский стал президентом.

"Он четко сказал, что президент Трамп не сделал ничего неправильного. Он сказал это очень четко и однозначно. И эти "ястребы" с импичментом вынуждены были сразу отступиться. Он мог начать говорить, что чего-то "не знает", "не уверен". Но он был... как стальной, он сказал: "Президент Трамп не совершил ничего неправильного", – сказал Трамп.

Он продолжил, что у него с Зеленским "очень хорошие отношения" и сразу сказал то же самое об отношениях с правителем России Владимиром Путиным и заявил, что видит возможность быстро договориться о прекращении войны.

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Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке в Trump Tower происходит через день после резкого обострения, когда трамписты обвинили украинского президента во "вмешательстве в выборы" и помощи Байдену из-за критики "мирного плана" Трампа, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался от встречи с ним.

Сначала после этого считали, что встречи Трампа и Зеленского уже не состоится, но в последний момент Трамп согласился на нее.

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ЗеленскийТрамп
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