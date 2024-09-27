Урядові будівлі у Молдові вимазали жовтою і синьою фарбою за інструкцією з РФ

У Кишиневі будівлі уряду і Мінпраці у ніч на 27 вересня зазнали вандалізму – затримали двох осіб, які отримали інструкції в Москві.

Джерело: видання Newsmaker, "Європейська правда"

Деталі: У ніч на п’ятницю кілька людей вчинили акт вандалізму, заливши двері та стіни будівлі міністерства праці фарбою. За півгодини такі самі дії сталися біля будівлі уряду.

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На оприлюдненому молдовською поліцією відео видно, як двоє чоловіків вимазують урядові будівлі жовтою і синьою фарбою.

Поліція затримала двох підозрюваних віком 21 і 20 років. Під час допиту у відділенні поліції затримані розповіли, що входили до групи з 20 молодих людей, найнятих для вандалізму щодо державних установ Молдови з метою дестабілізації.

За їхніми словами, тільки за акти вандалізму біля будівлі уряду їм заплатили 5 тисяч євро.

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Один із підозрюваних стверджує, що він також відповідав за пошук молодих людей для подальшого інструктування в Москві про акції, які планують у Молдові. За його словами, за це їм платили по 500 євро на місяць.

Як розповіли в поліції, усі 20 осіб вирушили до Москви літаком із пересадкою в Стамбулі, де їх зустрів громадянин Росії та поселив у готелі. А наступного дня на полігоні під Москвою їх навчили того, як організувати протести в Кишиневі, дестабілізувати ситуацію на цих акціях протесту. Їм також видали гроші і телефони для зв'язку.

Пізніше, з пересадкою в Анталії, вони повернулися до Молдови, купили фарбу, рукавички, кросівки і сумки, а після вчинення актів вандалізму виклали відео своїх дій у Telegram як доказ виконання роботи.

13 із 20 осіб, які вирушили на навчання до Москви, вже опізнала поліція, включно з 26-річним чоловіком, відповідальним за вербування молодих людей для поїздки в Росію.

Правоохоронці провели обшуки в будинках 4 осіб, вилучили кілька банок із фарбою, рукавички, банківські картки, посвідчення особи, що підтверджують їхні поїздки в Росію, та інші предмети, які можуть послужити доказом у кримінальній справі.

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